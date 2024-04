Ariadna Gutiérrez se quiebra tras la salida de “La Divaza” de LCDLF: “Se me fue mi niño” (+Video)

La noche de este 9 de abril sucedió lo que nadie deseaba, y fue la salida de "La Casa de los Famosos 4" del influencer venezolano, Pedro Luis Joao mejor conocido como “La Divaza”. Desde tempranas horas ya corría el rumor sobre el abandono del maracayero, debido a los bajones de energía que ha estado viviendo, ataques de pánico y el cáncer que padece su madre, Kenya Álvarez.

“Este proyecto ha sido como una universidad para mí y gracias a todos por enseñarme tanto, ahora vuelvo a la vida más nueva, más fuerte y renovada”, dijo el creador de contenido. Entre lágrimas, se despidió de todos, en especial de Clovis Nienow, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez, sus fieles compañeros del cuarto tierra.

Ariadna está devastada

Luego de la triste salida de Pedro Luis, la tensión en la casa podía cortarse con un cuchillo, y el sentimentalismo estaba a flor de piel. Durante su estadio en la mansión, “La Divaza” tuvo una conexión especial con la modelo colombiana, con quien vivió de cerca toda esta aventura y evidentemente crearon una hermosa amistad.

Tras la salida del joven, Gutiérrez no pudo contener sus lágrimas y se le vio bastante afectada por lo que había sucedido. “Se me fue mi niño”, expresó la modelo mientras era consolada por la puertorriqueña Maripily Rivera. Al mismo tiempo, la acompañaban Clovis y Romeh, los cuales también se veían muy afectados.

De acuerdo a lo expuesto por la colombiana, Pedro Luis nunca les advirtió que se iría ayer, por lo que la noticia les tomó por sorpresa.

El calvario de "La Divaza"

Aunque el famoso haya expresado que amó vivir esa experiencia e incluso le agradeció a La Jefa por haberlo incluido en esta cuarta edición, para nadie es un secreto que no siempre la pasó muy bien. Las discusiones lo llevaron a otro nivel incluso cuando no tenían nada que ver con él, sufrió de ataques de ansiedad y llantos indetenibles, por lo que su salud mental estaba siendo afectada.

En varias ocasiones manifestó su deseo de salir, pero no estaba tan decidido como lo estuvo ahora. Hace unos días, les confesó a sus compañeros la terrible enfermedad que acecha a su madre, y luego de eso, su mejor amigo José Santos pidió que no votaran por “La Divaza” para que pudiera salir pronto y cuidar a su mamá, la cual al parecer no se encuentra muy bien por las quimioterapias.