INAMEH: Pronóstico del clima en Venezuela para

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) ha emitido su boletín oficial para este sábado 9 de agosto de 2025, con un pronóstico que anticipa lluvias y nubosidad en gran parte del territorio nacional. Si estás en Venezuela y planeas tus actividades para el fin de semana, es importante que conozcas las condiciones climáticas que prevalecerán.

Lluvias y actividad eléctrica en la madrugada y mañana

Para las primeras horas de la mañana, el INAMEH pronostica abundante nubosidad acompañada de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en varias regiones clave del país. Las zonas más afectadas por este patrón climático serán:

Guayana Esequiba

Amazonas

Delta Amacuro

Sucre

Monagas

Zona Insular

Llanos Occidentales y Centrales

Los Andes

Zulia

Además, el boletín no descarta la posibilidad de lluvias o lloviznas dispersas en los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Yaracuy, Lara y Falcón. En el resto del país, se espera un cielo parcialmente nublado, con un clima más estable.

Pronóstico para la tarde y la noche

Las condiciones climáticas se mantendrán similares a lo largo de la tarde y la noche. Se estima un cielo de parcial a nublado en la mayor parte de Venezuela, con la continuación de precipitaciones de intensidad variable.

Las descargas eléctricas y ráfagas de viento serán más notorias, especialmente en las siguientes zonas: