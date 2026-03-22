Hipismo

El jefe en la casa: Javier Castellano arrasa con poker de triunfos en Gulfstream Park

El látigo criollo fue el más destacado de la jornada sabatina del Championship Meet

Por

Saúl García
Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 01:56 pm
Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park se realizó una nueva fecha del ChampionshipMeet que le queda una semana más de acción y contó con el astro venezolano Javier Castellano como el más destacado de la fecha.

NOTAS RELACIONADAS

Estados Unidos: Javier Castellano con poker de victorias el sábado en Gulfstream Park

Javier Castellano abrió la jornada con la victoria en la primera prueba con el ejemplar Classic MOve del trainer Mark Casse con un tiempo de 1:39.51 en 1.670 metros en la tapeta y generó $10.60 a ganador.

Castellano repetiría en la segunda de la tarde, ahora con el purasangre Velociraptor, nuevamente en dupla con Mark Casse en un Maiden Claiming de $26.500 con un tiempo oficial de 56,58 en 1.000 metros.

Por su parte, la tercera victoria de la tarde del sábado para el zuliano no llegaría hasta la 11 competencia en un Claiming de $27.000 con Lois Len, en dupla con entrenador Martin Drexler con un cronometro de 1:42.23 en 17.00 metros en pista sintética con un dividendo de $5.80 a ganador, $4.00 el place y $3.00 el show.

Y para finalizar, en la 12 y última carrera del programa, así como en la primera y segunda de la tarde, Castellano cerraría con otro triunfo en la última carrera, en un Maiden Optional Claiming de $50.000 con el purasangre Big Magic, pensionado de Anthony Dutrow con un tiempo oficial de 1:41.38 1.670 metros en pista sintética y dejó un pago de $4.40 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB La Rinconada Willson Contreras Barcelona LaLiga
Domingo 22 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?