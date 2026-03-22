El jefe en la casa: Javier Castellano arrasa con poker de triunfos en Gulfstream Park

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La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park se realizó una nueva fecha del ChampionshipMeet que le queda una semana más de acción y contó con el astro venezolano Javier Castellano como el más destacado de la fecha.

Estados Unidos: Javier Castellano con poker de victorias el sábado en Gulfstream Park

Javier Castellano abrió la jornada con la victoria en la primera prueba con el ejemplar Classic MOve del trainer Mark Casse con un tiempo de 1:39.51 en 1.670 metros en la tapeta y generó $10.60 a ganador.

Castellano repetiría en la segunda de la tarde, ahora con el purasangre Velociraptor, nuevamente en dupla con Mark Casse en un Maiden Claiming de $26.500 con un tiempo oficial de 56,58 en 1.000 metros.

Por su parte, la tercera victoria de la tarde del sábado para el zuliano no llegaría hasta la 11 competencia en un Claiming de $27.000 con Lois Len, en dupla con entrenador Martin Drexler con un cronometro de 1:42.23 en 17.00 metros en pista sintética con un dividendo de $5.80 a ganador, $4.00 el place y $3.00 el show.

Y para finalizar, en la 12 y última carrera del programa, así como en la primera y segunda de la tarde, Castellano cerraría con otro triunfo en la última carrera, en un Maiden Optional Claiming de $50.000 con el purasangre Big Magic, pensionado de Anthony Dutrow con un tiempo oficial de 1:41.38 1.670 metros en pista sintética y dejó un pago de $4.40 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show.