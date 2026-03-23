Javier Castellano con doblete y suma seis triunfos en dos días en Gulfstream Park

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Luego de haber abierto y cerrado la jornada de carreras del día sábado con victorias, el jockey venezolano Javier José Castellano mantuvo la racha y comenzó la jornada de este domingo con otra victoria en el cierre de la semana 17 de Championship Meet de Gulfstream Park, donde se cumplió una programación de diez carreras.

Estados Unidos: Javier Castellano con doblete en jornada dominical en Gulfstream Park

Javier Castellano conseguiría la primera victoria del domingo con el ejemplar Name It en un Claiming de $36.000 en recorrido de 1.600 metros (grama) con un tiempo oficial de 1:36.72 con un dividendo de $6.60 a ganador, $3.40 el place y $2.60 el show.

Name It en un cincoañero producto del semental argentino Candy Ride en la matrona Haysse por Orientate el cual consigue su primera victoria del 2026 en tres presentaciones y la segunda en diez carreras que ha realizado hasta los momentos para Aj Suite Racing Stable.

La segunda victoria de la tarde dominical para Castellano llegaría en la séptima competencia, en un Allowance Optional Claiming de $86.000 donde triunfaría con Royal Poppy en un recorrido de 1.400 metros (arena) al dejar un tiempo oficial de 1:23.10 y generar un dividendo de $13.80 a ganador, $5.40 el place y $2.80 el show de la carrera.

Este purasangre en un producto del semental Classic Empire en la yegua madre M’Dearest por Macho Uno, el cual consigue su primera victoria en cuatro presentaciones en la actual campaña y llega a siete triunfos en 34 participaciones cumplidas y sobrepasa los $450. Mil dólares en dnero producido para su dueño, Trevor James.

Para el jockey venezolano Javier José Castellano fue su sexta victoria entre las jornadas de carreras del sábado y domingo y la octava en la semana en el mismo óvalo a falta de la semana final del Championship Meet donde va cuarto en dinero producido y victorias alcanzadas en la estadística general.