Por segundo día seguido Gulfstream Park no tendrá carreras en está pista

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La jornada de carreras de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, tiene una programación de diez carreras como parte de la segunda fecha de la semana 17 del Championship Meet que se realiza en el óvalo de Hallandale Beach.

Estados Unidos: Sin carreras en grama este viernes en Gulfstream Park

La organización del Championship Meet dio a conocer la mañana de este viernes que la jornada de diez carreras de esta tarde en el hipódromo de Gulfstream Park sufrió un cambio y las pruebas que iban a ser en tapeta o grama ahora serán en arena, y no abran pruebas en las pistas antes mencionadas.

Para este viernes, estaba previsto en el calendario original la celebración de cuatro pruebas en pista de grama y dos más en pistas abiertas (grama, sintética o arena), por lo cual, ahora todas se realizarán en la pista de arena y se mantiene la hora de inicio, 12:50 de la tarde de la costa este y Venezuela.