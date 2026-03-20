Conoce los jinetes que sustituyen a Irad Ortiz Jr., para la jornada de este viernes 20 de marzo en Gulfstream Park.

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La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park es la segunda cartelera de la semana 16 de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

El múltiple ganador de Premios Eclipse Awards, Irad Ortiz Jr., no cumplirá con sus compromisos de montas para la jornada de este viernes 20 de marzo en Gulfstream Park. Ortiz Jr., reaparece el sábado en Turfway Park.

Nuevas asignaciones para la jornada

Irad Ortiz Jr. firmó para la programación cinco montas y, según el portal oficial de Equibase, ratificó las sustituciones para las carreras más importantes del día. A continuación, se detallan los profesionales que asumirán la conducción de los ejemplares afectados:

Primera carrera: Witcha Wish lleva la monda de: Edwin Gónzalez

Segunda carrera: Bakers Street lleva la monta de: John R. Velázquez

Tercera carrera: Dogwood Crossing, lleva la monta de: Diego A. Herrera

Séptima carrera: Noche de Damas lleva la monta de: Jorge Ruiz

La jornada de este viernes inicia a las 12:50 p. m. hora venezolana.