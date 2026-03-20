Meridiano Televisión transmitirá GRATIS la Baseball Champions League Américas 2026: calendario y horarios de juego

Por Andrea Matos Viveiros
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La Baseball Champions League Américas 2026 se disputará del 24 al 29 de marzo en Ciudad de México, y podrás disfrutar todos los juegos en vivo y gratis por Meridiano Televisión.
Este prestigioso campeonato reúne a clubes destacados del continente y forma parte de la tercera edición organizada por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol junto a la Liga Mexicana de Beisbol, consolidándose como una de las competencias más importantes de la región.
Equipos participantes
El torneo contará con cinco equipos bajo formato todos contra todos:
- Diablos Rojos del México
- Los Dantos (Nicaragua)
- Cocodrilos de Matanzas (Cuba)
- Kane County Cougars (Estados Unidos)
- CTBC Brothers (China Taipéi)
Los dos mejores equipos avanzarán a la final para definir al campeón del certamen.
Calendario de juegos por Meridiano Televisión
- Martes 24/03: Los Dantos vs CTBC Brothers (12:00 p.m.)
- Miércoles 25/03: CTBC Brothers vs Cocodrilos de Matanzas (12:00 p.m.)
- Jueves 26/03: Cocodrilos de Matanzas vs Los Dantos (12:00 p.m.)
- Viernes 27/03: Kane County Cougars vs Cocodrilos de Matanzas (12:00 p.m.)
- Sábado 28/03: CTBC Brothers vs Kane County Cougars (12:00 p.m.)
- Domingo 29/03: Gran Final (4:00 p.m.)
¿Dónde ver la Baseball Champions League Américas 2026?
Todos los encuentros serán transmitidos por señal abierta de Meridiano Televisión y también estarán disponibles vía streaming en plataformas como SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go.
La Baseball Champions League Américas 2026 promete seis días de emocionantes encuentros. No te pierdas ningún detalle por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.