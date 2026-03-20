George Springer impone un nuevo récord de Grand Slams en Spring Training

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Con un estacazo que recorrió el jardín derecho-central, George Springer no solo amplió la ventaja de los Toronto Blue Jays sobre los New York Yankees, sino que inscribió el nombre de toda la liga en los libros de récords.

El cuadrangular con las bases llenas de Springer fue el número 36 en lo que va de este Spring Training, marcando la cifra más alta de grand slams anotados en una sola pretemporada en, al menos, los últimos 20 años. Con este batazo, se superó oficialmente la marca anterior de 35 establecida apenas en 2024.

El detonante del récord

El batazo llegó en la parte baja de la cuarta entrada frente a los envíos del derecho Ryan Weathers (Yankees). Con la cuenta en 3-2, Springer conectó un sweeper a 83.3 mph que salió de su bate a 97.9 mph. El resultado fue un "slam" que puso la pizarra 7-0 en ese momento, en lo que terminaría siendo una paliza de 11-0 a favor de Toronto.

Esta exhibición de poder de Springer (quien terminó la jornada de 3-3 con dos carreras anotadas) sirve como un recordatorio de su capacidad para impactar el juego desde el primer turno, consolidándose como una pieza vital en el esquema ofensivo de los Blue Jays para la campaña regular.

Una tendencia de poder absoluto

¿A qué se debe este festival de bases llenas en Florida y Arizona? Son varios factores que han convertido este marzo en un paraíso para los bateadores:

Ajustes en el enfoque ofensivo: Los equipos están siendo más agresivos con hombres en base desde temprano en el conteo, evitando dejar que los lanzadores se asienten.

Profundidad de talento: El récord no ha sido obra de un solo equipo; la distribución de estos 36 cuadrangulares ha sido equitativa entre la Liga de la Toronja y la Liga del Cactus.

La era del swing: La optimización del ángulo de salida (launch angle) sigue dando frutos, permitiendo que incluso contactos que antes eran elevados de out hoy superen la barda.

La MLB se prepara para un 2026 que promete ser de alto voltaje. Si el Spring Training es un adelanto de lo que viene, los aficionados pueden esperar una de las temporadas con mayor producción ofensiva de la historia reciente.