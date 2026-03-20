Mercante a defender su jerarquía en el Kentucky Cup Classic Stakes G3 sobre la Tapeta de Turfway Park

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Turfway Park presenta este sábado 21 de marzo una cartelera de 13 competencias, que incluye seis stakes, entre ellas el Kentucky Cup Classic Stakes G3, que junto al Jeff Ruby Steaks G3, que ofrece puntos en la Ruta al Kentucky Derby, son las pruebas estelares de la jornada sabatina.

Mercante hará su estreno en la temporada para defender su jerarquía en el Kentucky Cup Classic Stakes G3; con un historial sólido y demostrado talento, Mercante buscará reafirmar su condición de favorito y continuar su éxito en esta competencia de alto nivel.

Turfway Park: Mercante, hijo de Gun Runner, listo para otra victoria de grado

Mercante, un macho castrado de 5 años, hijo de Gun Runner, debuta en la temporada tras el tercer lugar en el River City Stakes G3, en agosto de la pasada temporada. El entrenador Brian Knippenberg, tras ganar el Kentucky Cup Classic Stakes G3, en este mismo escenario la pasada campaña, llegó segundo en el Bourbon Turf Classic Stakes G1.

Luego se llevó el Arlington Stakes G3 en Churchill Downs. Posteriormente tuvo una caída estrepitosa con cuatro derrotas consecutivas. Mercante, llega tras siete meses de inactividad con siete ejercicios. Tiene cinco victorias en 17 presentaciones y ganancias muy cerca del millón de dólares. Su jinete es Walter Rodríguez.

Para esta carrera surgen como enemigos Honor Marie, ganador del Dust Commander Stakes. Además de los figuradores en pruebas de grado, Utah Beach, Willy D’s y Endlessly, recientemente. De igual manera, Naptown, Tickled Quist, Tapit Shoes y Wadsworth completan la nómina.

El Kentucky Cup Classic Stakes G3 será la décima de la programación, y fue pautada para las 6:13 p. m. hora venezolana.