Entrenador venezolano consiguió dos triunfos en la jornada del jueves en este hipódromo en Estados Unidos

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La jornada de este jueves en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, presentó una cartelera de diez carreras, en las que jinetes y entrenadores venezolanos destacaron con sus victorias. Entre ellos, el entrenador Ronald Coy, quien presentó a tres ejemplares para dos triunfos.

Victorias consecutivas en el cierre de temporada

A una semana del cierre en el hipódromo de Gulfstream Park, en su importante meet invernal Championship, el entrenador venezolano Ronald Coy, quien se encuentra en su cuarta temporada en Estados Unidos con licencia para entrenar, sumó dos victorias este jueves para completar cuatro en la temporada y seis en esta importante competición que inició el 27 de noviembre de 2025.

Ronald Coy presentó tres ejemplares. Consiguió dos triunfos y un tercer lugar. La primera victoria llegó en la tercera de la cartelera por intermedio del ejemplar Stubold, que significó una sorpresa en la taquilla con un pago de $21.20 a ganador; se llevó un Claiming de $24,500 en distancia de 1,100 metros en pista sintética. Stubold es una yegua madura que fue conducida por el jinete colombiano Edwin González y agenció un crono de 1.04.11 para la distancia.

Luego se combinó con Javier Castellano para llevar al ejemplar Hidden Agenda a la victoria, también en la pista sintética sobre 1,000 metros por un Maiden Claiming de $38,000. Esta yegua adulta corrió para las sedas de Bruno Schickedanz. El crono de la prueba fue de 56.63 y dejó un pago en la taquilla de $7.20 a ganador.

Para la jornada de este viernes 20 de marzo, Coy presenta a I Love Venezuela con Edwin González en sus estribos y cierra compromiso con Slewty Princess con Tayler Gaffalione en sus hierros.