Emisael Jaramillo no montará este domingo en Santa Anita Park por este motivo

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Este viernes se ha dado a conocer mediante el ente encargado en regular la integridad, seguridad de los purasangres de carreras en Estados Unidos (HISA) que el jockey venezolano Emisael Jaramillo ha sido multado y suspendido por una fecha por el uso excesivo del látigo el pasado 7 de marzo del presente año.

Estados Unidos: Jaramillo suspendido por un día en Gulfstream Park

La Autoridad Integral de Seguridad de Purasangres de Carreras en Estados Unidos informó este viernes que el jockey venezolano Emisael Jaramillo ha sido multado y suspendido por una fecha, debido al uso indebido del látigo el pasado 7 de marzo en el recinto de Santa Anita Park.

La carrera en cuestión fue el San Felipe Stakes G2 donde Jaramillo montó al tresañero Robusta, el cual finalizó segundo y alcanzo 25 unidades para un puesto de partida para el Kentucky Derby G1 del próximo mes de mayo. El jinete venezolano fustigó al ejemplar en siete oportunidades en vez de seis como dice el reglamento interno de óvalo de Arcadia.

Si se da a conocer en la hoja de sanciones que son publicadas en la página oficial de la HISA. El jinete venezolano actualmente es el líder del meeting de Arcadia en victorias con 36 y segundo en dinero generado, solo superado por Juan Hernández. Para este viernes tiene seis compromisos de montas que cumplir y el día sábado cumplirá con nueve montas a realizar, incluyedos Stakes, y el más importante, el San Luis Rey Stakes G3.