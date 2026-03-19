Emisael Jaramillo al acecho: Sus cartas fuertes para dominar este sábado en Santa Anita Park

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Con la precisión que lo caracteriza y el respaldo de las estadísticas, el jinete guariqueño Emisael Jaramillo se prepara para una jornada decisiva este sábado en el Classic Meet de Santa Anita Park. Tras una semana de destacadas actuaciones que lo mantienen en los primeros planos del circuito profesional, Jaramillo alineará sus mejores recursos en competencias clave, donde el favoritismo y su habilidad sobre el sillín prometen ser la combinación ganadora para los aficionados y apostadores.
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Estados Unidos: Las mejores montas de Jaramillo del sábado en SantA Anita Park
- Carrera 3: Mici's Express (Favorito Principal)
- Tipo: Allowance Optional Claiming ($70,000)
- Distancia: 1 Mile (1.600 metros, arena)
- Análisis: Bajo el entrenamiento de Doug O'Neill, este ejemplar llega con una base de entrenamiento impecable. Es, sin duda, la monta de mayor jerarquía para Jaramillo este sábado, enfrentando a un lote competitivo donde su velocidad inicial será determinante para dominar la recta final.
- Carrera 2: Bossing Mo
- Tipo: Maiden Claiming ($21.000)
- Distancia: 1.600 (Arena)
- Análisis: Con un Morning Line de 6/1, este potro de 3 años se presenta como una de las opciones de valor de la tarde. La dupla O'Neill-Jaramillo ha trabajado intensamente en su ajuste de salida, buscando que el ejemplar logre su primera victoria en un lote que luce accesible.
- Carrera 1: El despegue de la jornada, Nerida (FR)
- Tipo: Maiden Special Weight ($70.000)
- Distancia: 1.800 metros (grama)
- Análisis: Jaramillo suele abrir el programa con ejemplares debutantes o de alto potencial. Se recomienda seguir de cerca los cambios de última hora, ya que el jinete venezolano es garantía de rendimiento en estas pruebas de alta exigencia técnica.
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