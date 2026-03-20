Chelo Rodríguez reaparece en redes a sus 83 años y habla de su salud

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Tras años lejos de las redes sociales y de la industria del entretenimiento nacional, la actriz Chelo Rodríguez reapareció en un video, que ha despertado la emoción de muchos fanáticos por verla tan sonriente.

Chelo reaparece llena de vida

La artista de 83 años y la primera supermodelo de Venezuela, se mostró en el clip muy elegante con una chaqueta en color rosa, y hablando de una empresa de servicios médicos que la ha estado ayudando en mantenerse con buena salud.

Aunque Rodríguez posee cuenta en Instagram, se mantiene inactiva desde el año 2020, mismo año en el que vivió un capítulo difícil de salud por el Coronavirus.

En el clip expresó que hoy lleva una buena recuperación, sometiéndose a múltiples sesiones de radioterapia, que la han ayudado a estar activa y con ganas de seguir viviendo muchos años más.

“Agradezco a la gente y a los trabajadores que me han tratado de maravilla. He tenido 33 radios hoy es la última y solo tengo palabras de agradecimiento al equipo médico y técnico. He presentado momentos gratos y otros menos gratos, pero, es normal”, expresó.

La nacida en Galicia, España, agradeció con la potente voz que siempre la ha caracterizado, haber conocido a los especialistas.

Mensaje de respeto

Los mensajes de felicidad y cariño no se hicieron esperar para la expareja del actor Orlando Urdaneta, muchos agradeciendo por verla de nuevo y otros recordando sus míticos personajes en las telenovelas.

“Quién no recuerda a la gran CHELO RODRIGUEZ, LA ETERNA RAFAELA”, “Wao sigue bella, su voz elegante fuerte”, “Que alegría verle Chelo Rodríguez, mi bella e inolvidable Rafaela”, “Dios te sanará, el obra en silencio”, son algunas de las opiniones.

Muchos internautas destacaron su famosa novela “Rafaela” de 1977, que protagonizó con Arnaldo André, y las participaciones antagónicas de Haydée Balza, Ana Castell, Yolanda Méndez y Fernando Flores.