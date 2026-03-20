A Humberto Correia le gusta este caballo para ganar el domingo en La Rinconada

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La tarde de este domingo se realizará en el óvalo de Coche la 13 reunión del primer meeting de la temporada 2026 con una programación de 12 competencias con el juego del 5y6 nacional y donde estará presente el entrenador Humberto Correia con cuatro ejemplares que le van a competir en dicha jornada.

La Rinconada: Humberto Correia le gusta Galopante para ganar el domingo

El equipo de Meridiano conversó con el experimentado entrenador de purasangres de carreras quien en este momento pelea la estadística de victorias con su colega Riccardo D’Angelo y nos indicó el presente de cada uno de sus ejemplares para la tarde dominical de carreras.

El primero de ellos será Galopante en la cuarta carrera dominical con la monta del jockey profesional Robert Capriles, del cual dijo lo siguiente:

“Buenos días, un saludo a todos, tengo la oportunidad de presentar al caballo Galopante, que esta bien en cancha, no tomen en cuenta su última carrera porque presentó un problema a nivel de la Epiglotis y el caballo fue tratado eficientemente por su veterinario, está bastante bien ahora y me gusta para ganar”.

“Luego la yegua Inspiración, ella anda bastante bien en cancha, recomiendo que la jueguen con las favoritas y el caballo Inalcanzable es un ejemplar que va a mejorar su presentación anterior, por último, el caballo triunfante está en una carrera que es bastante bonita, que con ejemplares tresañeros perdedores donde brillan varios con luz propia y esperamos hacer una buena actuación y por que no, ganar la carrera”.

Para finalizar el entrenador invitó a la comunidad hípica a asistir este domingo al óvalo de Coche a disfrutar de la jornada de carreras.