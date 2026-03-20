Arkansas Derby (G1): Los probables para la millonaria prueba de 200 puntos

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El próximo sábado 28 de marzo, el hipismo en Estados Unidos vivirá una jornada de alta intensidad. La disputa de varias competencias que otorgan 200 puntos en la ruta al Kentucky Derby llenará de emoción los hipódromos de la Unión Americana.

Entre estas pruebas destaca el Arkansas Derby (G1), carrera de $1,500,000 en recorrido de 1 1/8 millas (1,800 metros) sobre pista de arena, exclusiva para ejemplares de tres años. La contienda tendrá como escenario el hipódromo de Oaklawn Park, en Hot Springs, Arkansas.

Aspirantes al millonario Arkansas Derby (G1)

Con un total de 100 puntos reservados al ganador, varios potros ya figuran en los planes de sus allegados para ser inscritos en esta justa, de la cual han salido históricos ganadores del "Derby de las Rosas" como Sunny’s Halo (1983), Smarty Jones (2004) y el triplecoronado American Pharoah (2015).

Silent Tactic, pupilo de Mark Casse, es el único ejemplar que ha disputado todas las competencias puntuables del camino al Kentucky Derby celebradas este año en Oaklawn Park. Tras escoltar al ganador en el Smarty Jones Stakes, se impuso en el Southwest Stakes (G3) y viene de caer por estrecho margen en el Rebel Stakes (G2).

Casse conquistó esta prueba el año pasado con el tordillo Sandman, bajo la monta de José Ortiz, ejemplar que luego finalizaría séptimo en el Kentucky Derby (G1). Ahora, el entrenador tiene una nueva oportunidad con Silent Tactic, aunque también nominó a Ewing, Sleepingonfreedom y Strategic Risk, este último ganador del Smarty Jones Stakes.

La lista de probables también incluye a: Blackout Time (Kenny McPeek), Exosome (Kelsey Danner), Litmus Test (Bob Baffert), Renegade (Todd Pletcher) y Taptastic (Steve Asmussen). Se espera que, para el proceso de inscripciones y sorteo de puestos, programado para este sábado 21 de marzo, el campo se refuerce con otros purasangres de gran nivel. En total, hay 82 ejemplares nominados.