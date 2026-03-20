San Antonio Spurs termina con la sequía y regresa a los Playoffs

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San Antonio finalmente rompió las cadenas. Tras años de reconstrucción, desarrollo de talento y una espera que se prolongó por más de media década, los San Antonio Spurs han sellado oficialmente su boleto de regreso a la postemporada de la NBA. Es el fin de la sequía más larga en la historia de la franquicia y el inicio de un nuevo capítulo competitivo para el equipo texano.

No es una clasificación cualquiera. Es la primera vez que la organización dice presente en los Playoffs desde el año 2019, marcando el regreso de una de las culturas de baloncesto más respetadas del mundo al escenario donde se definen los campeonatos.

El fin de la transición

Desde aquella eliminación en primera ronda hace siete años, el camino ha sido de aprendizaje y paciencia. Sin embargo, el proceso ha dado sus frutos. Bajo la guía estratégica del banquillo y la explosión de su nuevo núcleo joven, los Spurs han logrado recuperar la identidad defensiva y el juego colectivo que los caracterizó durante su época dorada.

La ciudad de San Antonio, que pasó de la gloria de los cinco anillos a un periodo de ausencia poco habitual para su fanaticada, celebra hoy un logro que se sentía pendiente.

Los factores del regreso

¿Cómo pasaron los Spurs de la lotería a la contienda? Aquí los puntos clave de esta temporada:

Madurez en momentos clave: El equipo dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad, logrando cerrar partidos ajustados que en temporadas anteriores se les escapaban.

La evolución del sistema: La ofensiva ha recuperado fluidez, permitiendo que múltiples figuras asuman el protagonismo según el rival.

Fortaleza en casa: El Frost Bank Center volvió a ser una aduana difícil de superar para los gigantes de la liga.

Aunque el objetivo principal era regresar, los Spurs no parecen conformarse con solo participar. Con la presión liberada tras asegurar el cupo, el equipo llega como un caballo negro capaz de incomodar a cualquier favorito en la Conferencia Oeste.