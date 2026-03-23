MLB: Estos son los venezolanos activos con más presencias en el All Star Game

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El All Star Game es uno de los momentos que más esperan los fanáticos del beisbol cada vez que inicia la temporada de Grandes Ligas. Tal como ha sucedido año tras año, la presencia de peloteros venezolanos allí nunca pasa desapercibida, y para este 2026 seguramente no será la excepción.

A seguir sumando presencias en el All Star Game

Hasta la fecha, ningún otro grandeliga criollo ha podido al menos igualar la cifra que dejó en su momento Luis Aparicio, que con 13 convocatorias a dicho juego mantiene el récord de por vida para los suyos. Sin embargo, hay que mencionar que Miguel Cabrera estuvo muy cerca de alcanzarlo, aunque al final llegó a 12.

Ahora, para esta venidera zafra, dos venezolanos en activo tratarán de llegar a esa barrera del doble dígito. Hablamos, por supuesto, de José Altuve y Salvador Pérez, quienes vivirán sus respectivas temporadas 16 y 15 en las Grandes Ligas.

Por su parte, Ronald Acuña Jr. tiene todo para convertirse a futuro en el criollo con más asistencias a un Juego de Estrellas de la MLB, siempre y cuando se mantenga saludable. Recordemos que apenas cuenta con ocho campañas a sus 28 años de edad.

Venezolanos activos con más presencias en el All Star Game

José Altuve | 9

Salvador Pérez | 9

Ronald Acuña Jr. | 5

Luis Arráez | 3

Willson Contreras | 3

Gleyber Torres | 3