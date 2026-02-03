El efecto Yadier Molina: de la crisis al título 14 de los Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

En una temporada que será recordada como una de las remontadas más espectaculares del béisbol invernal, los Navegantes del Magallanes se han alzado con el campeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El conjunto filibustero logró sobreponerse a un inicio incierto y a rachas de sequía ofensiva para terminar celebrando en lo más alto del podio.

Este trofeo representa la decimocuarta corona en la rica historia de la franquicia, consolidando su estatus como uno de los equipos más exitosos del Caribe.

El factor Yadier Molina: el timonel del cambio

El camino al éxito no fue sencillo. Los eléctricos iniciaron la zafra con un registro preocupante de 8 victorias y 15 derrotas, una crisis que obligó a la gerencia a buscar un revulsivo. La llegada del legendario exreceptor de Grandes Ligas, Yadier Molina, transformó por completo la identidad del equipo.

Bajo la gestión de Molina, Magallanes experimentó una metamorfosis inmediata, logrando una marca de 20 triunfos y solo 12 reveses. Este impulso permitió al equipo no solo salir del foso, sino cerrar la temporada regular en el tercer lugar con un récord global de 29-27, quedándose a apenas un juego del liderato.

Inestabilidad en el dugout antes de la gloria

Antes de encontrar la estabilidad con el boricua, el banquillo turco vivió semanas de mucha rotación. Molina asumió oficialmente las riendas el 14 de noviembre, tomando el testigo de Mario Lissón, quien dirigió de forma interina durante cinco encuentros tras la salida de Eduardo Pérez.

Incluso durante el mandato de Molina hubo breves paréntesis, como el juego del 22 de noviembre contra Caribes de Anzoátegui, donde Roberto Espinoza dirigió y ganó mientras el mánager titular atendía un viaje personal. Pese a estos movimientos, la visión de Molina fue el hilo conductor que unificó al grupo hacia el objetivo final.

Mánager del Año y campeón

La hazaña de sacar a un equipo de las profundidades de la tabla y llevarlo hasta el trofeo no pasó desapercibida. Gracias a su capacidad estratégica y al respeto ganado en el clubhouse, Yadier Molina se consagró como el Mánager del Año, un reconocimiento que ahora brilla más junto al título de campeón de la LVBP.

Con este triunfo, los Navegantes del Magallanes no solo celebran un nuevo trofeo en sus vitrinas, sino que ratifican su capacidad de resiliencia ante la adversidad, guiados por una leyenda que supo transmitir su mentalidad ganadora desde el primer día.