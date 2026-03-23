Emisael Jaramillo suma dos victorias el fin de semana y se aleja como líder del meeting

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Aunque la tarde de este domingo no pudo montar por estar suspendido, el jockey profesional venezolano Emisael Jaramillo logró sumar dos triunfos en las dos fechas que participó entre viernes y sábado para aumentar su ventaja en el liderato del meeting en Santa Anita Park.

Estados Unidos: Victorias de Emisael Jaramillo en Santa Anita Park

La primera de las victorias de Jaramillo la conseguiría en la programación del viernes, en la segunda carrera, donde se correría un Maiden Claiming de $35.000 en recorrido de 1.100 metros donde triunfaría con Rollinwithpolan en dupla con el trainer Doug O´neill con un tiempo de 1:05.74 para generar un dividendo de $11.20 a ganador, $6.60 el place y $4.60 el show.

Rollinwithpolan es una tresañera nacida del semental I’ll Have Another en la matrona Tangelo por Square Eddie la cual debuta con victoria en su primera participación como purasangre, y es propiedad de Seymour Jukie and Jack Stable.

Por su parte, el segundo triunfo no llegaría hasta la jornada de carreras del sábado en la cuarta competencia, donde se disputaría un Maiden Claiming de $26.000 donde se quedaría con el triunfo a través del ejemplar Map Me Sexy en una distancia de 1.200 metros en arena, dejaría un tiempo oficial de 1:11.08 y pagaría un dividendo de $4.00 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show.

Map Me Sexy en una potra de tres años, producto del semental Liam´s Map en Plum Sexy por Munnings la cual consigue su primera victoria en dos presentaciones como purasangre de carreras, y es entrenada también por Doug O´neill.

Con estas victorias, Emisael Jaramillo llega a 38 victorias en el meeting de Santa Anita Park y saca cuatro victorias de ventaja sobre el mexicano Juan Hernández, quien no logró conseguir triunfo alguno en las tres fechas realizadas a falta de dos semanas para que finalice el Classic Meet en el óvalo de Arcadia.