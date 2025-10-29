Vinicius Jr. vuelve con su novia tras haberle sido infiel

Suscríbete a nuestros canales

Con unas imágenes que ya acaparan los principales titulares, el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., confirmó su reconciliación con la influencer brasileña Virginia Fonseca, tras semanas de intensos rumores acerca de su relación.

Rosas, corazones y joyas de por medio, fueron algunos de los elementos que adornaron la romántica cita de los tórtolos y, de esa manera, ponen punto y final a la crisis que salpicó sus vidas sentimentales a inicio de este mes.

Vinicius Jr. y Virginia Fonseca derriten las redes

La pareja no dejó ningún detalle al azar y, a través de un carrusel de publicaciones en Instagram que compartieron, se observa una habitación de hotel decorada hasta el mínimo detalle.

Globos en forma de corazón, ositos de peluche en blanco y rojo, ramos de rosas y pétalos formando sus iniciales. Todo ello ambientado como si Vinicius quisiera pedir perdón con estilo teatral.

Pero la cosa no termina ahí, pues, entre los pétalos, dos cajas azules de la firma de lujo Tiffany & Co. revelan que la reconciliación también va de diamantes y posiblemente un compromiso de cuidar su romance.

Reconciliación después de la traición

A comienzos de octubre, diversos medios brasileños publicaron mensajes supuestamente enviados por Vinicius a otras mujeres, lo que llevó a Virginia a dar un paso atrás en la relación.

El futbolista, por su parte, no solo sufrió una crisis personal, en el clásico ante el Barcelona explotó emocionalmente al ser sustituido, gritando: “¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo!”, lo que añadió más combustible al fuego mediático.

Finalmente, Vinicius pidió perdón públicamente y Virginia aceptó retomar la historia, luego del tierno mensaje que dejó el futbolista en sus redes sociales en aquel momento.

“Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien por quien siento un inmenso cariño y respeto (…) Por eso quiero disculparme públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia”, escribió.