Ramón García define su plan de ataque en busca de la victoria este domingo en La Rinconada

Al igual que los grandes profesionales que dan vida al óvalo de La Rinconada, Ramón García Mosquera mantiene una expectativa alta ante el inminente inicio de la temporada en el principal recinto hípico del país.

La Rinconada: Entrevista Ganadora Meridiano Web Domingo

La planificación de las autoridades establece una doble jornada vibrante: ocho competencias nocturnas para el viernes y diez pruebas dominicales que prometen emociones al límite. Esta cartelera dominical destaca por la celebración de las primeras selectivas del año, ambas en un exigente recorrido de 1.400 metros.

Durante la mañana de este jueves, el equipo de Meridiano Web sostuvo una amena conversación con el preparador. García Mosquera fue enfático al manifestar que la estrategia está trazada; las instrucciones para sus jinetes son precisas y no dejan margen al error.

El entrenador aseguró que la condición física de sus tres presentadas para este domingo es óptima, factor que las coloca como rivales de enorme peligro en sus respectivos lotes. Con la mira puesta en el recinto de ganadores, la cuadra de García Mosquera se reporta lista para buscar victoria en el arranque del año.

El primer compromiso de la tarde dominical es con la yegua Rompeparadigmas en la cuarta válida del 5y6 nacional.

-Esta yegua se encuentra 'de turno' en su lote tras escoltar al ganador en sus dos presentaciones más recientes. En su compromiso previo sufrió una mala partida; pese a ello, tomó la punta y cedió terreno solo en los tramos finales.

Confiamos en que esta vez logre un salto inicial limpio. Las instrucciones para el jinete son claras: no se le puede contener. Lo ideal es permitir que despliegue su velocidad desde el inicio para luego graduar su esfuerzo. Esperamos que el jockey logre ese entendimiento con ella para decidir la victoria con el favor de Dios.

Sexta válida: 5y6 nacional Datos Hípicos La Rinconada

Luego en la sexta válida par de presentados por intermedio de: Victory Rose y Rosa Negra.

-En el caso de Victory Rose, en su última corrió muy lejos para al final acercarse y arribar tercera detrás de dos americanas. Libre de tropiezos yo pienso que ella debería decidir.

Rosa Negra: También viene debe de llegar segunda en este mismo lote y me hace pensar que este par de ejemplares con el favor de Dios van a decidir dicha competencia.