Súper Sábado Sensacional tiene nuevo animador: Un talentoso zuliano

El emblemático programa “Súper Sábado Sensacional” ya tiene nuevo rostro. Se trata del conductor zuliano Alán Suárez, quien será el encargado del segmento “El show está en la calle”, que anteriormente realizaba el presentador Wilmer Ramírez.

La mañana de este lunes 19 de enero se confirmó el ingreso del joven al canal de la colina, para acompañar a Nieves Soteldo y Henrys Silva.

Confirmación de la noticia

Fue en el matutino “Portadas”, que se confirmó el ingreso del zuliano, que se dio a conocer en el país por haber ganado el reality “Talento Vitrina 2024”.

El también actor se mostró muy feliz por una nueva meta en su carrera, al frente de uno de los programas con más tiempo y respeto en la tv nacional.

“No tengo palabras para describir lo que siento en este momento, hoy solo quiero AGRADECER a todas las personas que lo hicieron posible, a las personas que están confiando en mí para asumir esta responsabilidad que prometo cumplir de la mejor manera”, escribió en un post de Instagram.

El próximo sábado 24 de enero estará disponible el segmento “El show está en la calle”, a partir de las cinco de la tarde desde la Feria Internacional de San Sebastián, en el estado Táchira.

Mensaje de aplausos

Suárez expresó que desde hace tiempo conocía la noticia de ser talento de Venevisión, pero no podía decir nada, hasta este lunes.

“Llevó rato en silencio, volvemos a la televisión nacional como talento de Venevisión. Estoy abrumado en este momento, llevó realmente desde hace tiempo en total silencio”, dijo.