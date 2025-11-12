Yeferson Soteldo y ‘El Brujo’ Martínez son “acribillados” en redes sociales por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Un sencillo clip de pocos segundos ha encendido la ira de los hinchas venezolanos y generado olas de críticas hacia dos de sus figuras más conocidas, Yeferson Soteldo y José ‘El Brujo’ Martínez.

Los jugadores de La Vinotinto se encuentran en el ojo del huracán tras divulgarse un vídeo en el que aparecen en una actitud burlona durante un periodo crítico para la selección nacional tras no haber clasificado al Mundial 2026, lo cual elevó el descontento público.

El video de Soteldo y 'El Brujo'

El material muestra al número 10 del equipo al volante de un carrito de golf, y Martínez va a su lado en otro carrito. Mientras recorren lo que parece un área de ocio, se les escucha decir entre risas: “Esto es una burla, esto es una burla. No vas a ser tú”.

Esa frase, en el contexto de una selección que atraviesa una crisis deportiva y de imagen, fue interpretada por muchos como una señal de indiferencia hacia el esfuerzo colectivo. El momento no solo fue tachado de “poco profesional” sino que fue percibido como un gesto de frivolidad.

Fanáticos enardecidos en redes sociales

La reacción no se hizo esperar. En plataformas como X e Instagram, múltiples usuarios descargaron su frustración: “Se están burlando de la selección y de todo un país”, escribió uno de los seguidores.

Otro, con tono más duro, remató: “Ni que fueran un Messi o un Cristiano Ronaldo. Son un par de jugadores indisciplinados y carentes de profesionalismo”. El sentimiento generalizado entre la hinchada es que esa imagen transmite despreocupación.

“Yo sentí que se burlaban en mi cara”, “Ojalá que así como critican jugarán y se sudaran la camisa”, “Esta es la mejor muestra de ser un marginal”, “Por eso es que están como están”, “Poco profesionales e infantiles”, son otros de los mensajes que les enviaron.

En la publicación de la convocatoria, Soteldo y el Brujo no figuran en la lista de convocados para los próximos amistosos del 14 y 18 de noviembre, ante Australia y Canadá respectivamente, lo que habría desatado dicho comentario de ambos jugadores.