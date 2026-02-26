¿Qué pasó con la sorpresa de Gaceta Hípica? La verdad detrás de su ajuste que sacudirá en la carrera de los acumulados

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 1ro de marzo, se presenta la reunión 10 con una cartelera de 12 competencias que no incluye pruebas selectivas.

La duodécima del programa, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, pautada para las 5:35 de la tarde, se enfrentará a caballos nacionales e importados de cinco y más años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros, por lo que la estrategia será la clave para definir al ganador de la carrera de los acumulados.

El tordillo Gerseb (número 8), participa en esta válida, repite la monta del aprendiz Félix Márquez y entrenado por Germán rojas para los colores del Stud Karnavic.

El nacido y criado en el Haras Urama se presenta como el tercer favorito y es considerado como una sorpresa para Gaceta Hípica. Además, utilizará el implemento Gríngola (+Gr) y no usará el implemento Orejas Taponadas (-Ot).

En su actuación del 1ro de febrero del presente año, el cincoañero llegó segunda a 8 3/4 cuerpos del vencedor Good Boy. Culminada la competencia, el jockey Félix Márquez informó ante la Junta de Comisarios del INH que su conducido Gerseb tuvo tropiezos en los metros finales.

Ajuste: La Rinconada

El pupilo de Rojas salió este miércoles 25 de febrero a la pista caraqueña y ajustó 45.2 para 600 metros, en pelo, al tiro, contenido publicado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

