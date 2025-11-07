Estrella de "Gran Hermano" fue agredido brutalmente por ser gay

Suscríbete a nuestros canales

“Fui golpeado por ser gay”, así es como el exganador del reality “Gran Hermano Reino Unido”, Cameron Cole, definió el ataque que vivió hace días. El joven indicó que todo ocurrió en la celebración de su cumpleaños con sus amigos, cuando un grupo de hombres comenzaron a decirles fuertes comentarios.

Brutalmente agredido

El joven que ganó el popular reality en el año 2018, comentó que el grupo de hombres comenzó a decirle cosas realmente fuertes. Sin embargo, la situación se salió de control cuando uno llegó a golpearlo, dejando múltiples moretones en la cara, en especial en el ojo.

“Tuve un hermoso cumpleaños rodeada de amor, y aun así me encontré cara a cara con personas que eligieron el odio y la violencia. Me hizo sentir vulnerable de una manera que nadie debería sentirse jamás, especialmente no solo por existir y ser yo”, dijo en su perfil de Instagram, tras el incidente.

En las imágenes compartidas en Instagram, aparece como quedó la cara del joven, llena de moradas y algo triste por un hecho tan lamentable en plena celebración de su cumpleaños. Además, notificó que uno de sus amigos también fue agredido.

Un llamado al respeto

Cole escribió que le duele no solo los golpes ofrecidos por el grupo de hombres, de quienes no se sabe mucho, sino que fue un ataque directo a la comunidad LGTBIQ+.

“Se trata de todas las minorías, cada voz marginada, todos los que se les ha dicho que no pertenecen, la política, el gobierno, la gente, quieren dividirnos, pero no ganarán. Era mi cumpleaños y tuve un día maravilloso, pero el ataque me ha sacudido, pero me ha dado fuego y luchar para luchar contra esta gente”, comentó.

Hasta el momento el joven no ha revelado si las autoridades le han dado alguna información sobre los sujetos responsables de haberlo agredido.