Alba Roversi da detalles de su situación en Bogotá tras quedarse varada

La semana pasada, la actriz venezolana Alba Roversi preocupó a sus seguidores al informar que, después de haber pasado un mágico Año Nuevo en Bogotá, Colombia, la situación aérea impidió que pudiera llegar a Caracas, Venezuela.

Según su relato, planeaba viajar los primeros días del mes de enero de 2026 a su país natal, sin embargo, el vuelo que tenía asignado fue cancelado y le devolvieron el dinero, complicándole aún más el panorama y obligándola a quedarse más tiempo de lo estimado en la ciudad colombiana.

Alba Roversi responde a la preocupación de los fans

Tras varios días de haber suministrado dicha información, la eterna Ligia Elena compartió un video en su perfil de Instagram en el que afirma que, ella y su esposo Richard González estaban bien y a la espera de poder pisar suelo criollo.

“Dios me los bendiga a todos, gracias por el cariño. Nosotros estamos aquí con la familia, nosotros llegamos aquí a casa de mis cuñados. Estamos muy bien”, dijo.

Asimismo, aclaró que, no están atravesando malos momentos y, al contrario, están esperanzados esperando el momento de llegar a Caracas: “Cuando decimos ‘varados’ es por el tema del pasaje para llegar hasta Caracas, pero todo va bien, todo va encaminado”.

Ayuda en toda Colombia

En el mismo clip, Roversi aprovechó de agradecer el apoyo que recibió desde que publicó el video y, mencionó que, recibió mensajes de personas de Medellín, Barranquilla, Cartagena y otras partes de Colombia ofreciéndoles ayuda e incluso su hogar.

“No quería dejar pasar un día más sin darles las gracias a los que todos tan buenamente nos han ofrecido sus hogares, tan bonito, gracias inmensas. Dios me los bendiga”, añadió.

En su mensaje, agradeció a los creadores de contenido “Los de Ñam”, un colombiano y un venezolano que extendieron sus manos amigas a la actriz en este lamentable episodio que vivió en Bogotá.

“Les agradezco a ellos la gentileza de querer estar con nosotros un rato y de ofrecernos su hogar. Ha sido maravilloso realmente”, apuntó.