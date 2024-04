Nasser Al Khelaifi mandó un duro mensaje contra Joan Laporta y la Superliga

El presidente del PSG y de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Nasser Al-Khelaifi, desveló este miércoles que hace unos días cuando coincidió con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, le preguntó que "cuándo van a parar la estúpida idea de la Superliga".

"Para mí, la Superliga no existe. La Liga de Campeones es la mejor competición de clubes del mundo. Ellos la están jugando, nos hemos enfrentado en cuartos. Confío en que la paren pronto, porque no tiene sentido. Siempre he dicho que la puerta para volver está abierta", afirmó.

Al-Khelaifi dijo "estar orgulloso de la unidad de los clubes" de la asociación, que ha alcanzado la cifra de 610 miembros, en un encuentro con medios con motivo de la reunión del Consejo de la ECA en Madrid, en el estadio Civitas Metropolitano, acompañado del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, y del presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ambos integrantes del mismo.

Al-Khelaifi aseguró estar "orgulloso" también de tener dos miembros españoles en el Consejo de la ECA y opinó que "la liga española y sus clubes son muy importantes" para la asociación. "Los conflictos en España no benefician a nadie, todo el mundo va a salir perjudicado espero que haya unidad de las partes interesadas en el fútbol español. También será bueno para el fútbol Europeo", añadió.

"Aquí hablamos mucho, pero fuera de España la Superliga está muerta. Lo que estamos defendiendo la ECA, la UEFA y las ligas europeas es proteger la estructura. Si cierras la puerta de las competiciones a un número de clubes estás destruyendo los sueños de mucha gente", apuntó el dirigente del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín.

El pasado 14 de marzo, quedó visto para sentencia el juicio de la Superliga, después de que se celebrase la vista oral en el Juzgado número 17 de lo Mercantil de Madrid.