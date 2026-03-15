Fórmula 1

Fórmula 1: El drama de Fernando Alonso que sacude Aston Martin

El piloto asturiano reveló la razón de su segundo retiro de la temporada, esta vez se vio afectado de manera física en el GP de China

Por

Jeferson Palacin
Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 09:55 am
Fórmula 1: El drama de Fernando Alonso que sacude Aston Martin
Fernando Alonso - Aston Martin - GP China - AP Photo/Vincent Thian
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Fernando Alonso es uno de los pilotos más importantes de la Fórmula 1. Su legado, experiencia y voz es clave para afrontar cualquier mejora en Aston Martin. Sin embargo, lo que reveló tras su abandono en el Gran Premio de China, sacude los cimientos de su escudería.

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Alonso desató una tormenta interna en su escudería tras abandonar en China. Luego de la carrera declaró: "Me retiré porque las vibraciones del motor eran excesivas y diferentes. A partir de la vuelta 20 no sentía las manos y los pies". Un duro golpe a Honda en un año para el olvido.

Esta alarma confirma los peores pronósticos de Adrian Newey sobre el trabajo de Honda. A pesar de los esfuerzos del cuadro japonés por estabilizar la unidad de potencia, la estructura actual de Aston Martin parece incapaz de mitigar un problema que trasciende lo deportivo.

¿Progreso de Aston Martin para el Gran Premio de Japón 2026?

Aston Martin no parece tener solución para arreglar un monoplaza que no es competitivo en 2026. En esa línea, Fernando Alonso no es nada optimista y con respecto al Gran Premio de Japón él español lo tiene muy claro con declaraciones fuertes para su equipo y Honda.

Alonso contundente sobre mejorar el AMR26 para el Circuito de Suzuka: "Mis planes están claros hasta Japón: volver a casa, descansar, entrenar fuerte y preparar la carrera de forma correcta. Ojalá en Honda hagan deberes y podamos ver algún progreso de cara a la carrera".

Los rumores indican que la escudería británica estaría pensando cancelar su relación con Honda. Esta medida siempre sería de cara al futuro, para 2026 no tienen más opción que mantener la relación, pero no habrá mayores mejorías hasta el final de la temporada.

Calendario de la Fórmula 1 2026

  1. Gran Premio de Australia - 8 de marzo
  2. Gran Premio de China - 15 de marzo
  3. Gran Premio de Japón - 29 de marzo
  4. Gran Premio de Miami - 3 de mayo
  5. Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
  6. Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
  7. Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
  8. Gran Premio de Austria - 28 de junio
  9. Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
  10. Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
  11. Gran Premio de Hungría - 26 de julio
  12. Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
  13. Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
  14. Gran Premio de España - 13 de septiembre
  15. Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
  16. Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
  17. Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
  18. Gran Premio de México - 1 de noviembre
  19. Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
  20. Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
  21. Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
  22. Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre

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