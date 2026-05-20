Así es Manuel, el apuesto novio de la hija de Gaby Espino y Cristóbal Lander

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Pese a la discreción y bajo perfil de Oriana Lander en redes sociales, trascendió el nombre e imágenes de su novio. Se trata de Manuel Palomino, con quien la belleza venezolana de 17 años vive momentos de mucho amor, que comparten en las plataformas 2.0.

Imágenes llenas de amor

La tarde del martes 19 de mayo, el joven posteó en Instagram un carrusel de imágenes de lo que fue su graduación en Miami, contando con el apoyo y presencia de Oriana, quien próximamente cumplirá la mayoría de edad.

Las fotografías son todo un derroche de romanticismo y complicidad entre los jovencitos, de quienes se conocen muy pocos detalles de su relación, como cuándo se conocieron, la edad del joven y si cuenta con el respaldo de Gaby y Cristóbal.

El vínculo pudo haber llegado para ambos en julio del año pasado, cuando Manuel posteó en sus redes unas fotos en la playa con Oriana, que rápidamente escalaron en las plataformas con una ola de comentarios de un romance en puerta.

En su momento, internautas dejaron opiniones muy bonitas para ambos, destacando que había mucha química.

Detalles del joven

Manuel cuenta con un poco más de tres mil seguidores en Instagram, en la que deja ver algunos de sus viajes a ciudades como Medellín, Nueva York y Chicago.

Además, es un apasionado del deporte y los conciertos.