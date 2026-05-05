Hija de Gaby Espino cambia de look, a solo meses de cumplir 18 años

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“Mi bebé grande”, con este mensaje fue como Gaby Espino presumió el cambio de look de su hija Oriana. A través de Instagram, la artista mostró como su retoña fruto del amor con Cristóbal Lander, se aclaró el cabello.

Ante y después

Para el cambio la jovencita se fue al salón de belleza Armandeu Brickell en Miami, para atenderse con el venezolano Enrique Guzmán.

Mostraron un video del antes y después, que dejó impactado al público por toda la belleza de Oriana, quien el próximo 9 de julio cumplirá 18 años.

El color quedó increíble resaltando los ojos de Lander, quien tiene enorme parecida a su padre Cristóbal.

Su madre estuvo acompañándola en cada momento del cambio, escribiendo también en Instagram: “Mu muero”.

El video recibió mensajes de cariño para ella, por parte de Viviana Gibelli, Nohely Arteaga, Carolina Sandoval y Jencarlos Canela, este último tiene un lugar muy importante en el corazón de la joven, como su segundo padre.

Camino a la universidad

Hace tiempo Espino reveló que Lander se encuentra en el proceso universitario para estudiar Comunicación y Negocios.

Además, comentó que su hija es una niña muy independiente y trabajadora.