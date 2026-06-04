Actor de "Yo soy Betty, la fea", reveló que sufrió agresión sexual durante su infancia

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El actor colombiano Julio César Herrera, recordado por su icónico papel de Freddy en la novela “Yo soy Betty, la fea”, habló sin filtros de un episodio muy doloroso de su vida durante la infancia. El artista sufrió abuso sexual, del cual aún le cuesta hablar y recordar.

Una dura confesión

Fue durante un evento público, que el artista habló sin tapujos sobre cómo su vida cambió por el abuso y que con el paso del tiempo ha querido ser un faro de luz para jóvenes que han atravesado lo mismo.

En este sentido, lamentó que el abuso sexual sea un delito común en su natal Colombia, donde ha hecho una carrera brillante en la televisión.

“Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, mi adolescencia", dijo, dejando muy claro su postura de querer ayudar a otros a salir de la difícil situación y dolor.

Mensaje de apoyo y solidaridad

Herrera aseguró que no se debe guardar silencio ante la situación, para que la ayuda pueda ser ofrecida y tener una "sanación digna".

Aunque no reveló detalles específicos de cómo sucedió la situación, recibió múltiples comentarios de antiguos compañeros y colegas de la televisión como Lorna Cepeda y Jorge Enrique Abello.