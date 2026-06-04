Shakira y Piqué vuelven a aparecer juntos en redes sociales y se desatan rumores

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Después de cuatro años de distancia pública, Shakira y Gerard Piqué vuelven al centro de la conversación tras varios movimientos en sus cuentas de Instagram que han desatado rumores de una supuesta reconciliación.

Usuarios detectaron que la cantante de “Waka Waka” y el campeón del mundo comenzaron a seguirse en Instagram. Luego de su separación en 2022, este es el primer “contacto” público tras haber terminado su relación en 2022, en un escándalo que sacudió a toda la industria del espectáculo.

Las fotos desarchivadas de Piqué

Durante el inesperado acercamiento entre los ex, surgieron imágenes en el perfil de Piqué que fueron desarchivadas después de varios años. Las fotografías datan de su época de noviazgo y donde se evidencia la felicidad de ambos.

Más allá de las teorías conspirativas de los internautas, su comportamiento refleja madurez y una señal clara para dejar el pasado atrás por la crianza de sus hijos Sasha y Milan.

Otras versiones

Por su parte, circulan distintas versiones en las plataformas digitales; una de ellas sugiere que Shakira y Piqué nunca han dejado de seguirse en la red social de la camarita. Sin embargo, confirman que el exfutbolista sí desarchivó las fotografías con la cantante.