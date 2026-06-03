Shakira abre una nueva cuenta en Instagram ¡Entérate de los detalles!

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Shakira sigue ampliando su conexión con millones de seguidores alrededor del mundo. En medio de uno de los momentos más exitosos de su carrera reciente, la estrella colombiana ha dado un paso estratégico en su ecosistema digital con el lanzamiento de ShakHQ.

Esta nueva cuenta oficial de Instagram fue creada para centralizar todas las novedades relacionadas con su trayectoria artística. La iniciativa llega en una etapa especialmente activa para la barranquillera, quien mantiene una intensa agenda profesional.

Actualmente, Shakira es una de las artistas latinas con mayor alcance digital, acumulando más de 96 millones de seguidores solo en Instagram.

¿Qué es ShakHQ y para qué servirá?

De acuerdo con la presentación realizada por el equipo de la cantante, ShakHQ nace como una especie de cuartel general digital destinado exclusivamente a informar a los fanáticos sobre todo lo relacionado con la artista.

A través de esta nueva plataforma, los seguidores podrán encontrar anuncios oficiales, fechas de conciertos, información sobre futuros lanzamientos musicales, contenido detrás de cámaras y material de archivo que hasta ahora no había sido difundido ampliamente.

El gran momento de Shakira

El lanzamiento de ShakHQ coincide con una etapa de enorme actividad para la intérprete de “Última”. Durante los últimos meses, Shakira ha utilizado sus redes sociales para adelantar nuevos proyectos musicales y mantener informados a sus seguidores sobre la evolución de su carrera.

A comienzos de este año ya había insinuado que se encontraba trabajando en nueva música junto al productor Alex Castillo, uno de sus colaboradores habituales.

Además, recientemente volvió a convertirse en noticia internacional tras presentar “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial de Fútbol 2026, una producción que marca su cuarta participación musical en eventos relacionados con la Copa del Mundo.

En paralelo, su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” continúa generando repercusión global y consolidando uno de los regresos más exitosos de su carrera.