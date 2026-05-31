¿Shakira está lista para una nueva relación? Esto dijo la cantante

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Durante años, el nombre de Gerard Piqué estuvo ligado a canciones, indirectas y titulares sobre una de las rupturas más mediáticas de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, en una reciente entrevista con The Times, Shakira mostró una faceta distinta, la de una mujer que ha comenzado a mirar el pasado con perspectiva.

La artista colombiana habló sobre el impacto que tuvo el fin de su relación con el exfutbolista español y recordó que la separación significó mucho más que el final de una historia de amor.

El inesperado agradecimiento de Shakira a Piqué

Para la barranquillera, el golpe más duro fue ver cómo se desmoronaba el proyecto familiar que había construido durante más de una década junto al padre de sus hijos.

“Fue el momento más oscuro, cuando vi la disolución de mi familia, la familia que había soñado conservar para siempre”, confesó la cantante.

A pesar del dolor que marcó aquella etapa, Shakira sorprendió al referirse a Piqué con palabras de gratitud. La intérprete de “Hips Don’t Lie” aseguró que, más allá de las circunstancias que rodearon la ruptura, siempre reconocerá el papel que el exjugador tuvo en su vida personal.

“Siempre tendré esa gratitud en mi corazón por el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy hoy”, afirmó durante la conversación con el medio británico.

Sus declaraciones representan un cambio de tono respecto a otras entrevistas en las que había hablado de la separación desde el dolor y la decepción. Esta vez, la artista puso el foco en la familia que formaron juntos y en el vínculo permanente que los une a través de Milan y Sasha.

¿Lista para un romance?

La entrevista también despejó una de las preguntas que más se repiten entre sus seguidores y es si está dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor.

La respuesta fue contundente. “No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso”, dijo Shakira al ser consultada sobre una posible relación sentimental.

La cantante explicó que actualmente sus prioridades están completamente definidas. Sus hijos ocupan el centro de su vida y su carrera atraviesa uno de los momentos más exitosos de los últimos años.

“Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera. Extrañamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes en mi vida (...) Estoy disfrutando también de mi tiempo sola”, señaló.

Entre tanto, la artista recordó que la ruptura coincidió con problemas de salud de su padre y con algunos de los momentos más complejos de su vida personal. Sin embargo, considera que esas pruebas le permitieron descubrir una fortaleza que desconocía.

“He pasado por mucho dolor, pero quizás me ha convertido en una persona más sabia o, al menos, más fuerte”, expresó.

Para la colombiana, el sufrimiento también dejó lecciones importantes sobre la resiliencia, la amistad y la capacidad de reconstruirse después de una caída.