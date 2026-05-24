El dardo que habría lanzado Shakira a Piqué en el video oficial de "Dai Dai"

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Shakira lo volvió a hacer. La cantante colombiana consiguió que el estreno de “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy, se convirtiera en tendencia global no solo por su música, sino también por un detalle que muchos interpretaron como una nueva indirecta hacia Gerard Piqué.

A pocas horas del lanzamiento del videoclip, las redes sociales explotaron con teorías y comentarios sobre una escena específica relacionada con el exfutbolista español, reavivando una polémica que parecía no tener final entre la barranquillera y el padre de sus hijos.

El detalle del video que desató la controversia

El clip, que contiene múltiples referencias históricas al fútbol mundial, muestra jugadas icónicas, celebraciones memorables y apariciones de figuras como Lionel Messi, Mbappé y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, hubo una secuencia que terminó robándose toda la atención.

El momento que más comentarios generó corresponde al recordado gol de tiro libre de Cristiano Ronaldo frente a España durante el Mundial de Rusia 2018, partido en el que Piqué estaba presente como defensor de la selección española.

Aunque para algunos solo se trata de un momento histórico del fútbol, miles de usuarios en redes interpretaron la inclusión de esa jugada como una “pulla” directa al exjugador del FC Barcelona.

Las teorías crecieron aún más debido a que el videoclip hace referencias visuales a múltiples estrellas del fútbol, pero Piqué no aparece mencionado ni incluido entre las figuras destacadas del proyecto.

“Shakira nunca da puntada sin hilo”, comentaron algunos fanáticos en plataformas como X e Instagram, mientras otros aseguraron que la artista sabe perfectamente cómo generar conversación con cada lanzamiento.

“Dai Dai” busca repetir el fenómeno de “Waka Waka”

Más allá de la polémica, el lanzamiento de “Dai Dai” marca el regreso de Shakira al universo de los himnos mundialistas, un terreno donde dejó huella con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014.

La nueva canción mezcla ritmos afrobeats, pop latino y sonidos globales junto al cantante nigeriano Burna Boy, apostando nuevamente por una propuesta multicultural ligada al fútbol.

El videoclip también destaca por su producción cinematográfica, coreografías multitudinarias y referencias visuales relacionadas con la cultura futbolística internacional.

En redes sociales, muchos seguidores celebraron el regreso de Shakira a los temas mundialistas, asegurando que FIFA “volvió a apostar por quien realmente sabe hacer himnos de fútbol”.