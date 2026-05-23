Mundial 2026: Shakira revela adelanto de "Dai Dai" a horas del estreno del videoclip

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“Dai Dai” ya es una tema pegajoso y muy escuchado en las redes sociales por los apasionados del Mundial 2026, a celebrarse próximamente en México, Canadá y Estados Unidos. Shakira para elevar las expectativas, compartió un pequeño adelanto de lo que será el videoclip oficial.

Shakira y colaboración con los Ghetto Kids

A través de Instagram la estrella colombiana posteó unos vídeos bailando y cantando con mucha energía junto a los Ghetto Kids de Uganda, niños reconocidos en todo el mundo por sus coreografías virales y danzar con mucha soltura en lugares humildes.

Shakira aparece con un traje muy adaptado a su estilo y movimientos de caderas en color verde, recibiendo en cuestión de minutos comentarios y me gusta de todo el mundo, por querer ver el videoclip oficial.

"Dai Dai", tema oficial del Mundial 2026 de Shakira y Burna Boy, fue estrenado en las plataformas 2.0 el 14 de mayo, marcando un hito para la barranquillera de ser su cuarta ocasión cantando en un Mundial.

El histórico legado mundialista de Shakira

Alemania 2006: Interpretó una versión especial de "Hips Don't Lie" junto a Wyclef Jean en la ceremonia de clausura.

Sudáfrica 2010: Convirtió "Waka Waka (Esto es África)" en el himno indiscutible de ese mundial y la cantó en la ceremonia de clausura.

Brasil 2014: Lanzó el tema "La La La" y realizó una presentación estelar también en la ceremonia de clausura.

“¿Quién está listo? El video oficial de la canción oficial de la @fifaworldcup 2026 se estrena hoy”, escribió Shakira en el pequeño adelanto, que tiene al público con grandes expectativas.