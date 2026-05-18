Shakira habla por primera vez tras fallo a su favor en caso contra Hacienda

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Shakira está “brincando de una pata” y no es por el éxito de su gira, sino por la victoria judicial que marca un antes y un después en uno de los procesos fiscales más mediáticos de los últimos años.

La cantante colombiana finalmente obtuvo una resolución favorable de la Audiencia Nacional en España, tribunal que falló a su favor en la disputa que mantenía desde hace más de 8 años con la Agencia Tributaria española.

La decisión establece que Hacienda debería devolverle más de 60 millones de euros, además de intereses y costas procesales, al no poder demostrar que la artista fuera residente fiscal en España durante el año 2011.

Las primeras palabras de Shakira

Después de años marcada por titulares, investigaciones y presión mediática, Shakira habló abiertamente sobre el impacto personal que tuvo todo el proceso.

“Después de más de ocho años soportando una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia”, expresó la artista tras conocer el fallo favorable.

La colombiana aseguró además que siempre defendió su inocencia y sostuvo que nunca existió fraude.

Según explicó, durante casi una década sintió que fue tratada como culpable antes de que existiera una resolución definitiva, señalando filtraciones, exposición mediática y desgaste emocional constante.

“Durante casi una década fui tratada como culpable. Cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado, utilizando mi nombre e imagen pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, aseveró.

Un fallo que representa más que dinero

Aunque la cifra económica ha llamado fuertemente la atención, para Shakira esta victoria parece tener un significado mucho más profundo. La artista dejó claro que el resultado judicial representa una reivindicación moral después de años de cuestionamientos públicos.

“Hoy esa narrativa se derrumba con toda la fuerza de una sentencia judicial”, afirmó, agregando que espera que este caso pueda servir como precedente para otras personas que enfrenten procesos similares.

Sus declaraciones también incluyeron una crítica directa al sistema, asegurando que muchas personas son obligadas a demostrar su inocencia enfrentando desgaste económico y emocional.

El caso se centraba específicamente en el ejercicio fiscal de 2011, año en el que Hacienda sostenía que Shakira debía tributar como residente fiscal en España. Sin embargo, la Audiencia Nacional concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar dichas acusaciones.