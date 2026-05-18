Shakira queda libre de cargos por fraude fiscal y esta fue su reacción

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Tras ocho años de una dura batalla legal con la justicia española, la estrella colombiana Shakira hoy celebra quedar absuelta de delitos de fraude fiscal. Fue en el 2011 que en el país europeo, comenzaron a investigar a la artista de 49 años de supuestamente haber estado en la nación por 183 días.

Una victoria frente a la justicia

De acuerdo con información recogida en diversos medios, afirman que la Agencia Tributaria Española encontró que la barranquillera era residente fiscal en el país en el año 2011, época en la que consolidaba su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.

Dicen que la agencia comprobó que Shakira solo estuvo 163 días en territorio español, investigando todos sus pasos en ese tiempo en apariciones públicas, salidas, eventos y hasta en redes sociales.

Con la anulación de esta resolución, la Agencia Tributaria deberá devolver a la intérprete una suma cercana a los 60 millones de euros (aproximadamente 70 millones de dólares), cifra que engloba el dinero retenido, los intereses generados y el pago de las costos judiciales por parte de Shakira y su equipo.

La reacción de la cantante

Tras la noticia que ha acaparo los focos de los medios de todo el mundo, la cantante se pronunció a través de la revista ¡Hola! asegurando que fueron ocho años de una dura exposición pública, presentaciones y una “compaña” para destruir su imagen.

“He soportado una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, la Audiencia Nacional finalmente ha puesto las cosas en su sitio", dice.

En este sentido, informó que fue casi una década de haber sido tratada como culpable, de algo que no cometió y que le causó una molestia muy grande de la que aún se recupera. “Nos obliga a demostrar su inocencia a costa de la ruina económica y emocional”, dijo.

Cabe recordar que, en noviembre del 2023 la estrella se declaró culpable ante la justicia por haber cometido “fraude fiscal”, por un monto de 14.5 millones de euros.