Shakira donará el 100% de las ganancias de “Dai Dai” a esta importante causa

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La "Reina de los Mundiales" ha vuelto, y esta vez no solo para hacernos vivir la fiebre del fútbol. Shakira, comprometida con su impacto social, donará el 100 % de los ingresos generados por "Dai Dai" a causas educativas.

La donación se canalizará a través del Fondo de Educación de la FIFA, con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares antes de que termine el Mundial 2026. Este capital se transformará en:

Oportunidades de formación académica para niños en situación de vulnerabilidad.

Programas de desarrollo deportivo en comunidades marginadas a nivel global.

Infraestructura escolar, siguiendo la línea de trabajo que la cantante ha liderado desde los años 90 con su fundación Pies Descalzos.

"La educación es el campo de juego donde realmente se gana el futuro", dejó saber en un encuentro con los medios de comunicación previo al estreno de la canción oficial de la Copa del Mundo.

"Dai Dai" con Shakira y Burna Boy

"Dai Dai" cuenta con la colaboración de Burna Boy. El tema es una mezcla de ritmos envolventes que combina el afrobeats, dance-pop, worldbeats y reggaetón; una combinación perfecta con una melodía pegajosa.

Un espectáculo inédito con Madonna y BTS

Para la final del mundo, la FIFA apostó por un show de medio tiempo con la participación de Shakira, Madonna y BTS.

El próximo 19 de julio, desde el MetLife Stadium de Nueva York, los fanáticos vivirán un espectáculo en vivo nunca antes visto con la presencia de estos artistas, en una presentación de 15 minutos durante el entretiempo.