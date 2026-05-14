Mundial 2026: Shakira, Madonna y BTS confirmados para un histórico show de medio tiempo

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Por primera vez en la historia la final de un Mundial tendrá un show de medio tiempo a cargo de grandes estrellas de la música, como Shakira, Madonna y el grupo BTS.

Un hito en la final de la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó la noticia la mañana de este jueves 14 de mayo, destacando que la gran final de la justa será el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Aunque no revelaron detalles concretos del medio tiempo, se espera que el espectáculo dure más de 15 minutos, y que los artistas seleccionados derrochen talento, energía y buena música, para entretener a todos los espectadores del Mundial.

El medio tiempo marca una expectativa en los amantes del deporte y de la música, ya que los mundiales son un referente de excelencia en las aperturas, en las que Shakira ha participado en 2006, 2010, 2015 y este 2026 con el tema “Dai Dai”.

La justa deportiva tiene al mundo en expectativa ya que será el último mundial de Cristiano Ronaldo, una leyenda del fútbol.

Estreno de "Dai Dai" el nuevo himno de la unión

Este 14 de mayo del 2026 Shakira estrena la canción en las plataformas digitales, cuyo título tiene un guiño particular, “Dai Dai” que es una expresión coloquial italiana que puede interpretarse como “vamos” o “dale”, reforzando el espíritu de unión, celebración y emoción colectiva que acompaña cada Copa del Mundo.