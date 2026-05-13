Mundial 2026: Donald Trump eliminará fianza de 15.000 dólares para estas personas

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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y siendo el evento deportivo más importante del año es comprensible que miles de personas a lo largo del mundo quieran decir presente en uno de los tres países que albergarán el certamen: Estados Unidos, México y Canadá. Justamente, en uno de esos destinos hay noticias, que saldrían del propio mandatario estadounidense, Donald Trump.

Según detalló AP, el gobierno norteamericano estaría decidido a suspender el requisito de fianza que exige pagar hasta 15.000 dólares para ingresar al país. Esto solo estaría válido para los visitantes extranjeros de países que se han clasificado para la Copa Mundial.

Hay que recordar que el año pasado el departamento había impuesto ese requisito a los países que desde su análisis comprendías un porcentaje alto de personas que se quedaban en el país por más tiempo del autorizado en sus visas.

A su vez, otras razones que obligaron a la medida se apegan a otros problemas de seguridad, como parte del esfuerzo que el gobierno republicano contra la inmigración ilegal.

¿Cómo se activaría la nueva medida de Donald Trump?

De entrada, hay que aclarar que este paso solo apunta en una dirección, que no es otra a aquellas personas que puedan demostrar que solo visitarán el país por razones apegadas al evento mundialista.

Por ejemplo, visitantes que lleguen a Estados Unidos procedentes de 50 países seleccionados están obligados a pagar la mencionada fianza. Dentro de esas naciones hay cinco clasificadas al magno evento: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

Ahora bien, de ese pago quedarán exentos aquellos que ya hayan comprado entradas a la FIFA para los compromisos a disputarse en Estados Unidos, tal como ya estaban eximidos de hacerlo Los jugadores, entrenadores y algunos miembros del personal de las selecciones participantes en la edición.

“Eximiremos del pago de la fianza de visado a los aficionados que cumplan los requisitos y que hayan comprado entradas para la Copa Mundial”, había dicho Mora Namdar, Subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares.

Con esto Donald Trump estaría interesado en motivar que en su país haya una gran presencia de personas a lo largo de las 11 sedes habilitadas para el Mundial 2026.