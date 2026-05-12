LaLiga: Estos son los 5 equipos que jugarán la próxima Champions League

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El inicio de la jornada 36 en LaLiga de España permitió confirmar oficialmente el nombre de los 5 equipos que dirán presente por España en la venidera edición de la Champions League.

Este paso terminó por darse una vez el Betis pudo ganar su duelo correspondiente en la fecha ante el Elche, con marcador de 2-1. Con esos tres puntos en el bolsillo, los béticos llegaron a los 57 puntos, un puntaje que les garantiza esa quinta casilla con dos partidos aún por jugar en el torneo.

A su vez, esto pudo confirmarse luego de que el Celta de Vigo, su más cercano perseguidor con 50 unidades, no pudiera ganar su partido ante el Levante y cayera en Balaídos 2-3 ante un Levante que lucha con todo por la salvación.

Ahora mismo, ya se conoce el nombre esos 5 equipos con cupo a la Liga de Campeones, un listado iniciado por el campeón de esta edición, el FC Barcelona (91), y seguido por el Real Madrid (77), Villarreal (69), Atlético de Madrid (66) y el mencionado Betis.

LaLiga: ¿Cómo están los otros cupos a Europa?

Una vez confirmada la presencia de los clubes españoles en la Champions, los reflectores ahora quedan en la confirmación que pueda darse al resto de competencias internacionales.

Allí, está el mismo Celta de Vigo, que es el actual clasificado a la Europa League por ocupar la sexta plaza, así como la Real Sociedad por ser el vigente campeón de la Copa del Rey.

Eso sí, matemáticamente aún hay equipos que podrían arrebatar al conjunto de Vigo ese lugar en Europa. Clubes como Getafe (45), Athletic Bilbao (44), Rayo Vallecano (43), Osasuna (42) y Valencia (42) aún tienen esas opciones.

El resto de la jornada de LaLiga se jugará este miércoles 13 de mayo, con el foco también puesto en la lucha por el descenso, en la que hay más de ocho equipos en riesgo de perder su lugar en la máxima categoría.