Champions League: Luis Enrique está a las puertas de meterse en este selecto grupo del torneo

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El PSG escribió su nombre este miércoles 6 de mayo como el segundo finalista de la Champions League en su edición 2025-26. Con el 1-1 firmado en el Allianz Arena, los parisinos se metieron en la instancia definitiva por segundo año consecutivo, un escenario que pone en el foco a su técnico: Luis Enrique.

El estratega español tiene muchos reflectores ahora mismo por lo que viene haciendo con el club francés, pero además por un logro al que está a solo una victoria en esta Liga de Campeones.

Justamente, el asturiano está a las puertas de seguir aumentando su legado en esta competición y no por cualquier apartado, sino uno en el que figuran grandes técnicos de la historia. Y es que está próximo a entrar al selecto club de los 5 técnicos que ganaron más de dos la Champions League en su historia.

¿A quiénes acompañaría Luis Enrique en ese listado?

Obviamente, primero tiene que jugarse esa final ante Arsenal, que no será un rival nada sencillo y que también lleva ilusiones al compromiso, por querer su primera conquista de este título. Algo que pudo vivir PSG la campaña pasada en la final contra el Inter de Milán.

'Lucho' se metió en las estadísticas de la competición desde el propio 2015 cuando celebró el galardón con el FC Barcelona. Posteriormente, tuvo que esperar muchos años después para hacer campeón al cuadro de París.

Ahora bien, de ganar la final contra los 'gunners' ingresaría en este grupo de técnicos:

Carlo Ancelotti tiene 5.

Bob Paisley 3.

Zinedine Zidane 3.

Pep Guardiola 3.

En esta misma campaña, los dirigidos por Luis Enrique ya están muy cerca de coronarse también en la Ligue 1, algo que ya dibujaron la campaña anterior, en la que también se llevaron las copas locales.