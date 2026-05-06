Champions League: París Saint-Germain hace historia tras clasificar a una nueva final

Suscríbete a nuestros canales

El Paris Saint-Germain ha dado un paso que lo coloca en una conversación reservada para gigantes del fútbol europeo. El conjunto parisino aseguró su presencia en una nueva final de la Champions League tras superar al Bayern Munich en una semifinal vibrante que terminó con un global de 6-5.

Este logro no solo representa una nueva oportunidad de levantar el trofeo, sino que también lo ubica en una lista histórica: la de los equipos que, tras consagrarse campeones, lograron regresar al partido decisivo para defender su título al menos una vez.

PSG - Champions League

A lo largo de la historia de la UEFA Champions League, muy pocos clubes han conseguido repetir presencia en la final inmediatamente después de haber sido campeones. Se trata de instituciones que marcaron épocas y consolidaron dinastías en el fútbol del continente y que en la actualidad, muchos son considerados como los mejores del mundo.

Entre esos nombres aparece el Real Madrid, máximo referente del torneo, junto a históricos como el Benfica, Inter de Milán y el Ajax. También figuran equipos que dejaron huella en distintas décadas, como el Bayern Munich, el Liverpool FC, el Nottingham Forest y el AC Milan.

La presencia del PSG en este grupo refleja no solo su crecimiento deportivo en los últimos años, sino también su capacidad para competir al más alto nivel de forma sostenida. Los dirigidos por Luis Enrique han dejado atrás la etiqueta de aspirante para consolidarse como protagonista habitual en las instancias decisivas con su nivel de juego en las últimas ediciones.

Ahora, el desafío será mayor. Defender un título en una final implica manejar presión, historia y expectativas ante el Arsenal.

Finalmente, su nombre ya está inscrito junto a leyendas de la UEFA Champions League. El siguiente paso será confirmar si puede transformar esta nueva final en otra página dorada dentro de la competición más importante a nivel de clubes.