Champions League: Así abrió Ousmane Dembélé el marcador ante el Bayern Múnich

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El miércoles 6 de mayo tiene preparado distintas emociones con la otra vuelta de la semifinal en Champions League, después de que Arsenal se metiera en la final, tras vencer al Atlético de Madrid. Ahora el turno le toca al Bayern Múnich y PSG para dirimir el siguiente cupo, por lo pronto las cosas ya sonríen para los parisinos, con el tanto rapidísimo de Ousmane Dembélé.

El francés anotó al minuto 3' después de un contragolpe que tomó por auténtica sorpresa a los bávaros. Khvicha Kvaratskhelia fue el hombre que metió un gran centro por el sector izquierdo, aprovechado por el 'mosquito'.

Este vino a ser el séptimo tanto del extremo del conjunto de París en 12 partidos en la competición, en una edición en la que también suma dos asistencias y se sigue erigiendo como el hombre clave de los suyos.

Hay que recordar que a este compromiso ambos clubes llegaron con un global de 5-4 favorable para PSG, después de una auténtica batalla campal que regalaron en el Parque de los Príncipes.