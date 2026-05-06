Champions League: Bayern es eliminado en semifinales y celebra el AC Milan

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El PSG lo ha vuelto a hacer. Luego de haber empatado 1-1, los parisinos clasificaron a la final de la Champions. La eliminatoria terminó 6-5 en favor de los franceses en detrimento del Bayern Múnich.

El conjunto alemán vio cómo se le escapaba de las manos la clasificación a una nueva final europea. Ya han pasado más de 4 años desde la última vez que el Bayern Múnich llegó a la final de la Champions.

Curiosamente, en aquella ocasión —donde se coronaron precisamente ante el PSG— fue la llamada "Champions del Covid", debido a que el formato se modificó por la pandemia que paralizó al mundo en aquel entonces. Hoy, el fútbol le ha dado la revancha a los franceses.

La alegría inesperada del AC Milan

A pesar de la inmensa alegría que alberga la afición del PSG en París, hay otro club histórico que festeja la eliminación del Bayern Múnich: el AC Milan. El conjunto rossonero celebra de sobremanera la caída de los teutones en estas semifinales a manos de los franceses.

La algarabía del AC Milan y de sus fanáticos se produce porque el club alemán estaba a un paso de igualarlos en el palmarés histórico del torneo. Cabe recordar que el AC Milan cuenta con 7 títulos de UEFA Champions League, mientras que el Bayern Múnich se queda estancado con 6 trofeos de campeón.

En caso de que los alemanes hubiesen pasado a la Final y ganado la "Orejona", el Bayern podría haberse convertido en el tercer club en la historia en alzarla en 7 ocasiones, un selecto escalón donde solo habitan el Real Madrid y el propio AC Milan como los únicos capaces de lograr semejante hazaña.