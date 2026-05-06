Champions League: El PSG en busca de defender el título ante los "gunners"

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El vigente campeón de Europa sigue en pie. El París Saint-Germain ha certificado su clasificación a la gran final de la UEFA Champions League tras un ejercicio de resistencia en el Allianz Arena.

Pese al empate 1-1 en el partido de vuelta, el marcador global de 5-6 favoreció a los dirigidos por Luis Enrique, quienes eliminan al Bayern Múnich y buscarán revalidar su corona continental.

Neuer evitó la goleada

El inicio del encuentro fue un auténtico vendaval parisino. Apenas al minuto tres, una brillante jugada colectiva desarticuló a la defensa bávara, permitiendo que Ousmane Dembélé quedara mano a mano con Manuel Neuer.

El "Mosquito" no perdonó y mandó el balón al fondo de la red, un golpe anímico que puso la eliminatoria muy cuesta arriba para los locales.

A partir de ahí, el PSG tuvo múltiples oportunidades para sentenciar definitivamente el cruce. Sin embargo, el partido se convirtió en un duelo personal entre la delantera francesa y Manuel Neuer.

El legendario portero alemán se vistió de héroe en repetidas ocasiones, manteniendo con vida al Bayern hasta el último suspiro con atajadas imposibles que impidieron una ventaja más amplia en el marcador.

Cita con la historia en el Puskás Aréna

El Bayern Múnich, fiel a su historia, no bajó los brazos. En la última jugada del compromiso, Harry Kane logró cazar un balón en el área para poner el 1-1 definitivo.

No obstante, el tanto del delantero inglés llegó sin tiempo para más; el pitazo final sonó inmediatamente después, confirmando que la épica alemana se quedó corta ante el resultado global.

Con este resultado, el PSG viaja directo a la final que se disputará en el Puskás Aréna de Budapest. Allí los espera el Arsenal, que viene de eliminar al Atlético de Madrid. El conjunto parisino tiene ante sí la oportunidad de defender con éxito el título conseguido la temporada pasada y consolidar su dinastía en el fútbol europeo.