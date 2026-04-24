¡Inoxidable! Manuel Neuer renueva contrato con Bayern Múnich

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Después de ser protagonista para eliminar al Real Madrid en los Cuartos de final de la UEFA Champions League, Manuel Neuer está listo para seguir brillando en la élite del viejo continente y extender su tiempo como jugador del Bayern Múnich.

El guardameta sigue desafiando el paso del tiempo y, a sus 40 años, está cerca de extender su vínculo con los bávaros por una temporada más, lo que lo llevaría hasta el verano de 2027. De concretarse el acuerdo, el legendario portero alcanzaría los 41 años y sumaría 21 campañas como profesional, consolidándose como uno de los porteros más longevos y exitosos en la élite del fútbol europeo.

Aunque el contrato aún no ha sido firmado oficialmente, el club ya presentó la oferta y mantiene una postura tranquila, sin presionar al jugador para cerrar el acuerdo. Neuer continuaría como capitán del equipo, pero el Bayern también trabaja en su transición a futuro, planificando una rotación progresiva en la portería con el joven Jonas Urbig, de 22 años, quien está llamado a ser su sucesor en el arco bávaro.

Manuel Neuer continuará en Múnich por una temporada más

Urbig ha dejado buenas sensaciones tanto en el cuerpo técnico como en el propio Neuer, especialmente durante el periodo en el que el veterano estuvo ausente por una lesión muscular. En ese lapso, el joven portero tuvo actuaciones destacadas, registrando cuatro porterías a cero y recibiendo nueve goles en diez partidos, cifras que respaldan la confianza del club en su proyección a mediano plazo.

El arquero alemán busca cerrar con broche de oro la actual edición con los bávaros, donde afrontará las semifinales en la Liga de Campeones, ganar la final de la Copa Alemana y sellar otro título en su historial en la Bundesliga.