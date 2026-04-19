Bayern Múnich establece un récord de goles en la Bundesliga

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Semana redonda para el Bayern Múnich, que la ha cerrado por todo lo alto y con celebraciones incluidas, tras asegurarse el título de la Bundesliga, luego de golear al Stuttgart 4-2 en el Allianz Arena.

Los goles de Raphaël Guerreiro (31'), Nicolas Jackson (33'), Alphonso Davies (37') y Harry Kane (52') fueron suficiente para alcanzar el umbral de 79 puntos, una número ya inalcanzable para el Borussia Dortmund que se ubica a 15 unidades a falta de cuatro jornadas por disputar.

Este vino a ser nada más y nada menos que el trofeo 35° en la historia de la liga alemana y además configura la conquista 13 de los bávaros en las últimas 14 ediciones. Un dato demoledor e incontestable de lo que viene haciendo el cuadro de Múnich.

Al mismo tiempo, deja abierta la puerta para sumar el tan ansiado triplete, con la Pokal (Copa de Alemania), en la que se medirán ante el Bayer Leverkusen el próximo miércoles y con la Champions League con vida, tras meterse en la semifinal ante el PSG.

Un Bayern Múnich con récord de goles

Si algo explica este andar del equipo de Vincent Kompany es su capacidad goleadora en la temporada. Nada más y nada menos con ritmo de récord.

Por ejemplo, esta alegría en Bundesliga tiene un hecho especial porque vino con un registro en las páginas de la competición. Y es que se destaca cuando se repasa las estadísticas en las redes contrarias de los bávaros, que suman 109 goles en la temporada doméstica.

Un número que deja atrás lo hecho por el mismo club en la temporada 1971-72, en la que fueron capaces de firmar 101 tantos con un Gerd Müller como protagonista y máximo anotador.