Copa del Rey: Pellegrino Matarazzo hace historia con la Real Sociedad: "Es solo el principio"

Suscríbete a nuestros canales

La final de la Copa del Rey en La Cartuja dejó imágenes para la historia de la Real Sociedad. Tras superar al Atlético de Madrid, el técnico Pellegrino Matarazzo compareció ante los medios con la serenidad de quien ha cumplido un objetivo mayúsculo, pero con la emoción contenida por la magnitud de la gesta. El entrenador estadounidense desgranó las claves del triunfo, elogió nombres propios y envió un mensaje directo a la afición donostiarra.

El análisis de un triunfo basado en el carácter

Matarazzo evitó entrar en excesivos tecnicismos para centrarse en la resiliencia de su plantilla. Para el estratega, la capacidad de sufrimiento fue el factor determinante para mantener la ventaja ante el empuje colchonero en el tramo final del encuentro.

"No quiero ser muy táctico, era importante para nosotros controlar el partido lo mejor que pudimos. No tomar riesgos. Hicimos un buen trabajo defensivo. Tuvimos que sufrir en la segunda parte, pero esto es el carácter del equipo", explicó el técnico. Sobre el momento exacto en el que asimiló la victoria, confesó que la adrenalina no permite distracciones: "Fue el momento en el que fuimos conscientes de que era real, que lo habíamos logrado. Hasta que no terminas, no tienes el sentimiento de que ha ocurrido. Increíble".

La explosión de alegría con el gol de Marín y el factor Marrero

Uno de los momentos cumbre de la noche fue el tanto de Marín, que desató la locura en el banquillo txuri-urdin. Matarazzo describió la sensación como un impacto emocional difícil de procesar en tiempo real. "Es complicado explicar el sentimiento que tienes, es ¡guau! Ha ocurrido. Lo hicimos. Ha sido una jornada increíble", recordó sobre el instante en que el balón besó la red.

Asimismo, el entrenador tuvo palabras de especial reconocimiento para Marrero, figura clave en la tanda de penaltis. Matarazzo destacó que el rendimiento del guardameta no fue fruto del azar, sino de su mentalidad competitiva. "Ha hecho un partido perfecto, me encanta la energía que tiene y que desborda con los seguidores en ciertos momentos. No ha sido coincidencia que parara los dos lanzamientos".

Un mensaje a la afición y el peso de lo personal

Pellegrino Matarazzo no olvidó a los miles de seguidores que convirtieron Sevilla en una sucursal de San Sebastián. Con un gesto de respeto hacia la cultura del club, el técnico quiso agradecer el aliento recibido durante toda la competición.

"Eskerrik asko a todos los hinchas por su apoyo. Durante los últimos días y hoy ha sido una increíble experiencia para el equipo. Seguimos", afirmó. Al ser consultado sobre el impacto social de este título, el técnico se mostró plenamente consciente: "Sí, soy consciente. Hemos hecho felices a mucha gente".